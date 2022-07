A fine campionato fu operato: Kim al varo anche per valutare la caviglia

Seconda amichevole del periodo abruzzese e quarta da quando è cominciata la preparazione estiva. Il Napoli, ieri pomeriggio in assoluto relax dopo la sessione di allenamento del mattino, inizia a prendere gradualmente forma e oggi il signor Luciano dovrebbe lanciare anche l’ultimo arrivato. Kim: il minutaggio è da stabilire, ma di certo non sarà una full immersion considerando che per forza di cosa è notevolmente indietro dal punto di vista fisico rispetto ai compagni. Tra l’altro, a due giornate dalla fine del campionato turco è stato anche operato in Corea a una caviglia: il Fenerbahce lo ha comunicato il 10 maggio e ciò significa che Minjae ha accumulato un bel po’ di tossine tra la convalescenza, la riabilitazione e la parentesi portoghese in attesa di firmare per il club azzurro. Da valutare in chiave Maiorca anche le condizioni di Juan Jesus e Petagna, ieri alle prese con due programmi personalizzati in campo.

Fonte: CdS