[Video] APPROFONDIMENTO – Alla scoperta dell’obiettivo di mercato del Napoli… Kepa

Dopo aver completato la difesa con gli acquisti di Ostigard e Kim, avendo tutti 4 i centrali del reparto arretrato, ora il focus in casa Napoli è sul portiere. Nelle ultime ore sembra che ci siano stati passi in avanti per Kepa Arrizabalaga del Chelsea. La formula sarebbe che il club londinese paghi 3/4 dell’ingaggio del portiere spagnolo. Kepa ha giocato in passato nel Ponferradina, nella Real Sociead e nell’Athletic Bilbao. Da più di tre anni gioca nel Chelsea e l’inizio sembrava promettere bene, con ottime parate e prestazioni confortanti. Nel 2019 però l’episodio in Coppa di Lega dove si rifiutò di uscire dal campo prima dei calci di rigore, gara poi persa per gli errori di Jorginho e Sanè. Il suo punto di forza è la reattività, bene con i piedi, caratteristica che nella compagina azzurra di Luciano Spalletti sarebbe importante. Dall’arrivo di Mendy spesso è partito dalla panchina. Con l’Under 19 vinse la medaglia d’oro nel 2012 in Estonia e l’argento nell’Under 21 in Polonia. Per il club azzurro sarebbe un colpo importante per carisma e buona personalità. Il mercato è la terra delle opportunità ed avere tra i pali Kepa darebbe ancora più lustro internazionale alla squadra e alla società di De Laurentiis.

A cura di Alessandro Sacco