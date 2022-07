Trotta: “Raspadori? La sensazione è che il giocatore voglia fare uno step in avanti”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Eleonora Trotta, giornalista.

“Raspadori piace molto al Napoli, ci sono stati contatti con il Sassuolo. Raspadori è un giocatore importante per i neroverdi, ma se si ripercorrono le tappe del calciomercato su di lui ci sono state tante squadre. Si è parlato di Roma, Milan, Juve, Inter e ora Napoli. Mai stato vicino a una big, ma ora gli azzurri hanno un interesse a provarci. Curioso che Raspadori abbia vissuto un’estate sotto i riflettori più di Scamacca. La sensazione è che il giocatore voglia fare uno step in avanti, magari vuole un riconoscimento economico. Il ragionamento potrebbe essere questo: se valgo 30 milioni, allora devo guadagnare almeno 4 milioni. Portieri? Il giocatore che avrà più possibilità di arrivare, il Napoli lo prenderà. Nel calciomercato non si va secondo logica, ma a volte di opportunità. C’è l’idea Lo Celso, poi c’è questa staffetta Petagna-Simeone. L’ex Spal non è la prima scelta del Monza, che preferiva Pinamonti, il quale ha rifiutato sia con Monza che Salernitana perché vuole l’Atalanta”.