TENNIS – Ad Umago la finale sarà tra Sinner e Alcaraz

Ad Umago oggi c’erano ben tre italiani in semifinale, mentre l’unico “intruso” era Carlo Alcaraz. Lo spagnolo però ha sudato le proverbiale sette camice per battere Zeppieri con il punteggio di 7-5; 4-6; 6-3, dove alla fine l’italiano ha finito con i crampi. Nell’altra sfida Sinner ha vinto facile contro Agamenone per 6-1; 6-3. L’altoatesino affronterà domani Alcaraz e l’ultimo precedente è stato a Wimbledon dove vinse agli ottavi in 4 set.

La Redazione