Szoboszlai al Napoli è l’ultima idea ma si può fare solo ad una condizione

Con i soldi eventualmente incassati dalla cessione di Zielinski, quindi, il Napoli avrebbe a disposizione il capitale giusto per bussare alla porta del Lipsia e tentare l’affondo decisivo per Dominik Szoboszlai. L’ungherese è un vecchio pallino di Giuntoli e anche lo stesso Spalletti sarebbe ben felice di accoglierlo in azzurro. Certo, il Lipsia non è la più economica delle botteghe d’Europa, anzi, e per riuscire a strappare uno dei suoi gioielli bisognerà presentarsi con un’offerta da almeno 30 milioni di euro. L’investimento sarebbe di tutto rispetto, è vero, ma considerando che il ragazzo ha appena 21 anni, sarebbe anche a buon rendere. 30 milioni è anche la cifra che chiede il Sassuolo per Raspadori che è l’altro grande sogno di Spalletti. Rispetto a Szoboszlai è più attaccante, ma allo stesso tempo potrebbe giocare alle spalle di Osimhen. Non come Simeone (l’obiettivo più concreto per l’attacco) che invece si presta a fare l’alternativa di Victor nel 4-3-3. Ecco perché l’eventuale uscita di Zielinski aprirebbe al Napoli la possibilità del doppio colpo in avanti.

Fonte: Il Mattino