Spalletti gli chiede sacrificio, il Napoli deve mettere le ali

Guardando il gol del momentaneo vantaggio nell’amichevole contro l’Adana, molti hanno gridato al déjà-vu. Cross al centro di Kvaratskhelia, taglio perfetto di Lozano, gol. Fotocopia della giocata che ha reso celebre la coppia Insigne-Callejon dai tempi di Sarri. Spalletti sta lavorando continuamente con i suoi esterni, gli chiede un doppio lavoro: quello in fase offensiva e quello in fase difensiva. L’osservato speciale è ovviamente Kvaratskhelia, d’altra parte il georgiano ha preso il posto di Insigne. Sulla destra, invece, non ci sono punti fermi. Da quando Politano ha chiarito la sua posizione con l’allenatore, se la gioca alla pari con Lozano. I due hanno caratteristiche diverse, Matteo preferisce rientrare sul piede forte e cercare la porta, mentre il messicano ha la gamba per strappare in velocità e attaccare maggiormente la profondità. D all’altro lato, invece, Kvaratskhelia è il padrone incontrastato della fascia. Ad Elmas manca il guizzo, lo spunto. E poi, cosa non del tutto ininfluente, il feeling tra il georgiano e Osimhen appare evidente. Un tocco e via: proprio quello che Spalletti aveva nella testa quando ha immaginato la coppia offensiva del suo Napoli. Un Napoli che deve mettere le ali.

Il Mattino