Il mercato del Napoli ha diverse voci tra entrate e uscite, dove cercherà in tempi brevi di completare la rosa o cedere elementi per sfoltire la rosa. Tra questi c’è anche il classe 2000 Gianluca Gaetano. Il ragazzo di Cimitile, secondo il sito di Gianluca Di Marzio, piace alla Cremonese, sarebbe il quarto anno di fila, l’Empoli e la Sampdoria. Più defilato il club ligure per via dell’acquisto di Djuric.

La Redazione