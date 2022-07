SKY – Raspadori ha scelto il Napoli, l’ha comunicato ai due club e ha dato precedenza agli azzurri

Luca Cilli, giornalista Sky, ai microfoni della stessa ha parlato della trattativa in corso fra il Napoli e il Sassuolo per Raspadori. “Bozza di accordo tra il Napoli e Raspadori per un quinquennale con ingaggio a salire. Il Sassuolo continua a chiedere 30 milioni per il cartellino. Il club emiliano non ha necessità cederlo, a maggior ragione dopo aver venduto Scamacca. Il Sassuolo è pronto ad offrire al giocatore un rinnovo con aumento per convincerlo a restare. Tuttavia Raspadori ha scelto il Napoli, l’ha comunicato ai due club e ha dato precedenza agli azzurri.

Napoli rappresenterebbe per l’attaccante uno step in avanti nella sua carriera e non si può rifiutare. Il club azzurro punta forte su di lui, piace tantissimo a De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti e farà di tutto per strapparlo al Sassuolo”