Il Napoli ha scelto Meret come portiere titolare per la prossima stagione, ed il suo rinnovo fino al 2027 è pronto, ma, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, sul proprio sito, il portiere prima di firmare vuole capire chi arriverà a suo sostegno. Kepa del Chelsea ha detto sì al Napoli, ed in lista non c’è solo lui. In pratica Meret non vuole fare un altro anno da vice, la condizione per la firma del rinnovo è questa, giocare con continuità.