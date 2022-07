SKY – Napoli-Kepa, il Chelsea apre alla trattativa. Manca un passaggio per il sì

In casa Napoli uno dei ruoli dove si interverrà è quello del portiere. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, ci sono costanti contatti per l’estremo difensore spagnolo Kepa Arrizabalaga. Il Chelsea contribuirebbe per 3/4 dello stipendio. Manca solo trovare l’intesa per i bonus e in questo caso gli agenti del calciatore iberico stanno spingendo. Anche Alfredo Pedullà conferma, anzi aggiunge che c’è il sì del giocatore, oltre che piace a Spalletti per il saper giocare con i piedi.

