SKY – Il Real vuole Fabian da svincolato la prossima estate

Ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo, Fabian Ruiz. Non ha portato offerte adeguate, così come gli ha chiesto più volte la società azzurra, perchè, probabilmente, l’intenzione è quella di andare a scadenza l’anno prossimo e attrarre i big club, soprattutto quelli di casa sua. Il centrocampista non ha mai nascosto di voler tornare a giocare in Liga. Stando a quanto scrive il giornalista Sky, Fabrizio Romano, il primo top club a monitorare la situazione sarebbe il Real Madrid, pronto ad intervenire la prossima estate. Si legge infatti: Real Madrid interessato a prendere Fabian da svincolato la prossima estate. Ovviamente tutto dipenderà da cosa accadrà a Napoli nel mese di agosto. Ancelotti resta un grande estimatore del calciatore che segnalò al Napoli. Lo Il club spagnolo lavorerà a quest’ idea…

Real Madrid are interested in signing Fabián Ruiz as free agent in summer 2023. Of course, deal depends on what happens with Napoli in August. ⚪️🇪🇸 #RealMadrid

Ancelotti remains big fan of Fabián as he signed him at Napoli. Spanish, talented – Real will be exploring this idea. pic.twitter.com/IMCG1ksi4C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2022