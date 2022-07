Fumata grigia dall’incontro tra il Napoli e gli agenti di Fabian Ruiz. Il club azzurro è al lavoro per cercare un’intesa sul prolungamento del contratto dello spagnolo, attualmente in scadenza nel 2023, ma le sensazioni al momento sono negative. L’incontro non ha portato a un accordo: in questo momento, non ci sono margini per rinnovare. Questo è quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky