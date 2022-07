Petrazzuolo: “Non mi spiego questo silenzio proprio da Mertens!”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Petrazzuolo, giornalista.

“Silenzio Mertens? Non me lo spiego. Ho sentito Dries l’8 luglio per sapere se c’erano novità, poi basta. Però io dico che il Napoli ha salutato, vedo il rinnovo molto difficile. Ti dico che non mi aspetto più di quanto hanno fatto Koulibaly, Ospina o Ghoulam. Non mi aspetto dichiarazioni, non credo ci sarà più di un post. Cambio Zielinski per Lo Celso? Direi di no”.