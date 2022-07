Napoli-Raspadori, è tutto fatto, Sassuolo e Ounas permettendo

Jack nel cinema lo si può paragonare al “Pirata dei Caraibi” ed essendo il nome di un pirata, il Napoli è andato all’arrembaggio. Raspadori, mai come questa volta è davvero ad un passo dal club azzurro. L’accordo è stato raggiunto con il giocatore e il suo entourage, ingaggio da 2.5 milioni a stagione. Il Sassuolo stavolta vacilla, come conferma il CdS, anche perchè la voglia di Champions e il progetto tattico di Spalletti 4-2-3-1, ruolo alla Mertens, sono temi convincenti. L’a.d. del club neroverde Carnevali nei giorni scorsi ha detto: «Frenare un calciatore che ha ambizioni non è semplice. Vediamo come finirà». Sono segnali positivi per i partenopei anche perchè piace anche al tecnico di Certaldo. Va convinto il Sassuolo che non ha necessità di vendere e poi va ceduto Ounas che piace in Francia e Inghilterra. Superati questi ostacoli allora Jack sarà il pirata delle aree di rigore per gli azzurri.

La Redazione