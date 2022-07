Lo Celso, il Tottenham dovrebbe aprire al prestito accollandosi buona parte dell’ingaggio

Il giornalista Alfredo Pedullà, su La Gazzetta dello Sport, scrive in merito alla trattativa del Napoli col Tottenham per portare in azzurro Giovani Lo Celso, e tutti gli scenari che circondano tale trattativa. “Lo Celso ha bisogno di giocare, anche con una certa continuità, non avrebbe senso una partita e due parcheggi in panchina. Il Napoli si è messo in corsa, staccando il tagliando e anticipando buona parte della concorrenza. C’è un discorso in uscita aperto, riguarda Zielinski che sta parlando con il West Ham e ci sta pure che alla fine si possa arrivare a una quadratura. Non bisogna dimenticare la situazione di Fabian Ruiz che ha un contratto in scadenza e che potrebbe anche decidere di restare senza rinnovare. E quindi un rinforzo si impone, nella lista di sicuro c’è Barak ma almeno oggi non è in cima. Lo Celso convince per le indiscutibili qualità e per la duttilità che gli consentirebbe di essere impiegato in più ruoli. I rapporti tra Giuntoli e Paratici sono eccellenti, il Tottenham dovrebbe aprire al prestito accollandosi una buona parte dell’ingaggio. Se il Napoli potesse, andrebbe a sbattere lì, proprio su Lo Celso con la sicurezza di un salto di qualità enorme. La concorrenza? Certo, c’è sempre: anche in Spagna da parte di chi vorrebbe fare la stessa operazione che ha privilegiato il Villarreal, un bel prestito senza impegni o scrupoli. Ma su Giovani ha messo gli occhi la Fiorentina, per ora con timidezza perché c’è una priorità (la vicenda Milenkovic) e perché ci dovrebbe essere almeno un altro esubero a centrocampo, ben oltre il trasferimento di Pulgar al Flamengo. Di sicuro i prossimi giorni di Lo Celso non saranno banali, dovrà scegliere tra tante proposte”.