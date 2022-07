La manovra economica per arrivare a Szoboszlai

La pazza idea. Ma mica tanto. Perché il Napoli potrebbe davvero mettere a segno un colpo di mercato tanto a sorpresa quanto sensazionale. Dominik Szoboszlai, infatti, rappresenta il grande nome per il centrocampo. Ovviamente tutto dipende da una cosa: l’uscita di Piotr Zielinski.

E allora partiamo dalla situazione del polacco. Il West Ham ha cambiato passo: da quello di formica è passato a quello di elefante e con lunghe e decise falcate si sta muovendo nella direzione di Zielinski. L’offerta che il Napoli prenderebbe in considerazione parte da 35 milioni di euro a salire. Sotto quella soglia non ci si mette nemmeno a tavolino per discutere. Ma questo in Inghilterra lo sanno, perché gli intermediari dell’operazione sono stati chiari con il club londinese. Da parte degli hummers, però, la volontà chiara è quella di fare tutto il possibile per convincere il Napoli a cedere. Ecco perché l’impressione è che già all’inizio della prossima settimana potrebbe arrivare l’offerta irrinunciabile. Intanto anche il giocatore sta seriamente pensando al trasferimento. Con Spalletti le cose vanno a gonfie vele, sia chiaro. E quindi la sua non sarebbe una scelta tecnica, ma di vita. Il West Ham gli offre un contratto ricco (almeno 6 milioni di euro) e la prospettiva di giocare la Premier League con una delle squadre in rampa di lancio da qui alla prossime stagioni. L’idea inizia a stuzzicare l’animo solitamente gelido del polacco che giorno dopo giorno sta facendo sgretolare tutte quelle convinzioni che inizialmente lo tenevano ancorato al Napoli.

Fonte: Il Mattino