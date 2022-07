La Curva B torna allo stadio per una ricorrenza: «Solo per amore per la maglia»

Si legge sul Mattino.it:

«Abbiamo scelto di abbonarci e adempiere quegli atti burocratici ormai privi delle passate discriminanti». Comincia così il lungo comunicato con cui gli ultras della Curva B annunciano al mondo del tifo napoletano la loro scelta di dire sì all’abbonamento.

«Quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario in cui piccoli gruppi di tifosi fecero nascere il tifo organizzato in questa città. Oggi scegliamo di mettere da parte quelle remore legate a leggi inique e repressive e ritornare al fianco delle nostre amate casacche in ogni modo e in ogni dove. Vogliamo difendere quello spazio con i denti fino all’ultimo centimetro. Vogliamo inoltre passare il testimone di quegli ideali alle nuove generazioni danneggiate dalle numerosi contrapposizione di questi ultimi anni e far fiorire in loro il germoglio della pura passione».