Kim, una frase da segnalare: “Ho scelto il Napoli perchè è il Napoli”

Kim Min Jae è il terzo coreano a venire a giocare in Serie A e la cosa lo inorgoglisce. E’ sicuro di sè, ma sa bene che Koulibaly non lo si sostituisce. Ha detto di avere un carattere forte ed una buona salute mentale, ma c’è una cosa che non dovrebbe passare inosservata e che spesso tifosi ed addetti ai lavori dimenticano: l’appeal del Napoli. Quando gli è stato chiesto della sua scelta, del come fosse avvenuta, dell’ interesse di altre squadre (Rennes, per esempio), ha dichiarato una cosa molto semplice, ma fondamentale: “La trattativa è stata semplice perchè ero interessato e orgoglioso della proposta del Napoli rispetto alle altre. E’ un Club che non ha bisogno di presentazioni, Il Napoli è il Napoli“