Il mercato azzurro sonda i sogni: Szoboszlai e Kepa

Non solo Simeone, idealmente al posto di Petagna, ma anche Raspadori. La trattativa è già a ottimo punto, ma il Sassuolo tiene alto il muro e vorrebbe trattenere il suo baby talento ancora per una stagione. Gli azzurri restano alla finestra e intanto sondano il terreno per Szoboszlai, continuando a sognare il grande colpo a centrocampo, ovviamente previa partenza di qualcuno…

A proposito di sogni. Ce ne è uno anche in porta e si chiama di Kepa. Il portiere basco è il primo nella lista dei desideri del Napoli, ma come tutti i bei sogni ha costi smisurati. Non tanto il cartellino – col Chelsea si potrebbe trovare un buon accordo sulla formula – quanto per l’ingaggio che si aggira sui 9 milioni. Ecco perché non sono mai tramontate le piste che portano a Neto e Sirigu: i due accetterebbero di buon grado la destinazione Napoli con la consapevolezza di diventare i vice di Meret.

Il Mattino