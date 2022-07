Gazzetta – La cessione di Mancuso potrebbe sbloccare la trattativa Petagna-Monza

Ancora in stand by la trattativa che porterebbe Andrea Petagna, attaccante del Napoli, al Monza, club che, dopo le pressioni di Galliani, vorrebbe fortemente il giocatore azzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, il passaggio di Leonardo Mancuso, dal Monza al Como, sbloccherebbe la trattativa per Petagna.

“Petagna e Simeone, che dovranno sbloccarsi simultaneamente perché finché non esce l’ex atalantino in direzione Monza (che ha liberato a sua volta un posto prestando Mancuso al Como) non può arrivare il Cholito dal Verona”.