ESCLUSIVA – V. Pavesi (giorn. Telenova): “Bernardeschi? Avrei accettato la proposta del Napoli. Felice del nuovo progetto televisivo”

Siamo in pieno calciomercato e le squadre cercano di rinforzarsi per accontentare gli allenatori in vista del campionato. La serie A partirà ufficialmente il 13 Agosto e c’è grande attesa come sempre. Di questo, ma anche del suo nuovo progetto televisivo a Telenova, ilnapolionline.com ha intervistato il giornalista Valerio Pavese.

Ci parleresti del tuo nuovo percorso a Telenova? “Posso annunciare che martedì ho firmato per Telenova che è una storica televisione lombarda. Il canale è il 18 anche se si vedrà appunto in Lombardia, Piemonte, Parma, Piacenza ed Emilia Romagna. E’ un progetto che mi ha affascinato sin dal primo momento e potrò vivere tutte le gare della Juventus. Dopo 3 anni della mia precedente esperienza, dove certamente a 7gold è stata importante, avevo bisogno di un progetto diverso. Sono davvero contento e non vedo l’ora di iniziare a Telenova”.

Passando alla tua squadra del cuore la Juventus, sei soddisfatto del mercato del club bianconero di Andrea Agnelli? “Sicuramente l’infortunio di Pogba, costringerà la Juventus a tornare sul mercato. Bisogna conoscere i tempi di recupero, ma dalle prime indiscrezioni si tratta di tempi lunghi. Tra l’altro l’infortunio del centrocampista francese è avvenuto mentre palleggiava a bordo campo. Per il resto contento dell’arrivo di Bremer in difesa ma anche Di Maria in attacco che visto come sta giocando le prime gare amichevoli, si vede che ha sempre colpi di classe”.

Come giudichi le parole di De Light da quando è approdato al Bayern Monaco. Giocatore che approdò alla Juventus grazie anche a Sarri. “E’ vero, confermo quello che hai detto, De Light accettò anche perché ci fu l’arrivo alla Juventus di Sarri. Voi a Napoli lo conoscete bene il mister, applica un gioco offensivo e l’olandese ne era davvero esaltato. Sulle parole dette nei giorni scorsi, si vede che si togliendo diversi sassolini dalle scarpe e lo sta esternando in più riprese ai media. Mi dispiace da un lato, ma evidentemente non era più motivato nel vestire la maglia della Juventus”.

Infine se tu fossi stato in Bernanrdeschi o Dybala, avresti accettato di giocare con la maglia del Napoli? “Ti confermo che il Napoli ha cercato di prendere Bernardeschi, visti i contatti tra De Lauretiis e il suo agente. Federico però evidentemente ha preferito una nuova avventura e soprattutto un campionato completamente diverso. Com’è successo a Giovinco e temo anche per i vari Insigne, Criscito e appunto Bernardeschi, andando a giocare in Canada, rischi di sparire dai radar della nazionale, perciò avrei fatto una scelta diversa. Dybala? Dopo le scene viste l’altra sera come accoglienza, credo che abbia fatto bene ad accettare la Roma. L’unica cosa, secondo me chi lo gestisce, ha ritardato e non poco il suo approdo in giallorosso. Soprattutto abbassando l’ingaggio, dagli 8 ai 4 milioni. Penso comunque che farà bene nella squadra di Mourinho e questo in futuro potrebbe rilanciarlo, vista anche la clausola bassa messa nel suo contratto”.

