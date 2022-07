Difficile trattenere Raspadori, ma il prezzo può salire

Ormai è chiaro che il Napoli faccia sul serio per il gioiellino neroverde, Raspadori. Il calciatore ha già dato la sua disponibilità e avrebbe già accettato la proposta di 2.4 milioni a stagione. Ora la palla è al Sassuolo che sicuramente avrà difficoltà a tenere un calciatore che vuole andar via, ma del quale può sicuramente alzare il prezzo. Il tweet di Giovanni Scotto in merito:

Il #Napoli fa leva sulla volontà di #Raspadori, che chiederà al #Sassuolo di essere liberato subito. Da capire la richiesta dei neroverdi, che non possono fare muro, ma possono alzare il prezzo. Già rifiutata la prima offerta di 25 milioni: si tratta per 30, pagamento in due rate — Giovanni Scotto (@scottotweet) July 30, 2022