Community Shield, il trofeo se lo aggiudica il Liverpool di Klopp

La prima sfida ufficiale fra Liverpool e Manchester City va ai ragazzi di Klopp, che si aggiudicano il Community Shield. Finisce 3-1 per i Reds: apre le danze Alexander-Arnold con uno straordinario gol dalla distanza. Pareggio firmato Julian Alvarez, al suo primo gol con il City in una gara ufficiale. Salah su calcio di rigore porta di nuovo in vantaggio il Liverpool, nel finale chiude la gara Darwin Nunez, entrato nella ripresa, anche lui al primo gol in una gara ufficiale con la sua nuova squadra. Questo è quanto riportato da TMW