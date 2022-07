CALCIO FEMMINILE – Alkhovik e Lonni al Sassuolo

Il Sassuolo ha completato altre due operazioni di mercato:

Karyna Alkhovik (’00, attaccante), nell’ultimo semestre ha giocato nel Chievo Verona

“Sono molto felice di essere qui e di far parte di questa squadra. Faremo del nostro meglio per fare felici i nostri tifosi. Ringrazio il Sassuolo per l’opportunità.”

Lia Lonni (’00, portiere), la scorsa stagione ha vestito la maglia del Brescia

“Sono qui per misurarmi come con atlete di alto livello e migliorarmi come calciatrice. L’obiettivo è fare più punti possibili”

Benvenute ragazze!

Fonte: sassuolocalcio.it