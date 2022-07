Zielinski/West Ham: il secco no ora è diventato un “ni”

Mentre Petagna è vicino alla cessione, Piotr Zielinski inizia ad avere i primi dubbi circa la sua permanenza a Napoli. O meglio, sta iniziando a prendere in considerazione l’idea West Ham. Il Napoli ha fatto capire agli inglesi che per meno di 35 milioni il polacco non lascerà l’azzurro, e gli hammers sarebbero disposti anche ad accontentare economicamente il club. Così come andrebbero ad offrire al polacco un ricchissimo ingaggio da circa 6 milioni a stagione. Ecco perché quel secco «no» dei giorni scorsi si sta trasformando lentamente in «ni». Ogni giorno potrebbe diventare quello giusto per l’arrivo dell’offerta ufficiale sulla quale le parti inizieranno a riflettere seriamente e il fatto che ora anche il giocatore sia meno restio a trattare potrebbe essere la chiave definitiva per la svolta. Al suo posto le opzioni sono due: Barak e Lo Celso. Il ceco del Verona è sull’agenda del Napoli da almeno un paio di stagioni e questa potrebbe essere l’occasione giusta per aggiudicarselo, mentre l’argentino del Villarreal è un’idea nata negli ultimi giorni e che stuzzica molto la fantasia di Spalletti e dello staff dirigenziale azzurro. Qualunque tipo di trattativa, però, potrà partire solo dopo che Zielinski avrà deciso di lasciare Napoli, perché fino a quel momento il preferito di Spalletti resta ancora il polacco.

Il Mattino