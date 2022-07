Viviani, ex calc.: “Cessione Zialinski? La qualità tecnica di Piotr non si discute”

Fabio Viviani, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Possibile cessione di Zielinski? “La qualità tecnica di Piotr non si discute. È adeguato alla filosofia di Spalletti: può giocare da sottopunta, ma anche come mezz’ala. Ha le capacità di cambiare il sistema di gioco costantemente, spesso questa caratteristica puo rappresentare l’arma in più di una squadra”.

Il Napoli si sta indirizzando verso il 4-3-3, anche se nel calcio attuale non ci si focalizza più sui moduli...“I calciatori ormai si sono evoluti. Spalletti è un allenatore preparato da questo punto di vista. Durante il corso della partite, si può cambiare il sistema di gioco in base alle esigenze della gara con determinati calciatori, a seconda della loro duttilità. Per cambiare l’interpretazione del match, non è più necessario effettuare delle sostituzioni; si può mantenere ugualmente l’equilibrio della squadra”.