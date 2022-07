UFFICIALE – Michela Franco ritorna al Napoli femminile

Michela Franco, nata a Cirié il 27 gennaio del 1992, è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Nata calcisticamente come centrocampista, @mich.franco ha successivamente ricoperto spesso il ruolo di difensore centrale per poi tornare di recente a dare battaglia in mezzo al campo (è stata impiegata da mediano nell’ultima stagione nel Chievo Verona, club con il quale è stata grande protagonista nella seconda parte dell’ultimo campionato di B che aveva iniziato a Cesena). Franco vestirà nuovamente la maglia azzurra dopo l’esperienza del 2012-2013 (19 presenze). In carriera ha collezionato ben 182 apparizioni in A (condite da 5 reti) in undici campionati di massima serie con Torino, Napoli, Riviera di Romagna, Cuneo e Juventus (club con il quale ha vinto tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa). Sono 69 invece i gettoni (con un gol all’attivo) in B con Cuneo, Riozzese, Cesena e Chievo.