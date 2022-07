UFFICIALE – Union gas e luce nuovo partner sponsor del Napoli

Union Gas e Luce – società leader nella vendita del gas metano e dell’energia elettrica – saràOfficial Partner della SSC Napoli per le stagioni calcistiche 2022/2023 e 2023/2024.

Union Gas e Luce sarà presente sui tabelloni pubblicitari dello Stadio Diego Armando Maradona in tutte le gare casalinghe del Napoli, offrirà contenuti speciali e realizzerà tante iniziative e soprese riservate ai tifosi del club.

“I valori dello sport – ha dichiarato Massimo Accurso, CEO di Union Gas e Luce – sono gli stessi che, da sempre, ispirano il nostro operato: rispetto delle regole, impegno, trasparenza e ambizione. Prerogative che ci hanno consentito, nel tempo, di raggiungere importanti traguardi e riconoscimenti, dei quali siamo fieri ed orgogliosi. E se tutto questo è stato possibile, è soprattutto perché la nostra azienda ha sempre posto al centro della propria strategia una grande attenzione nei confronti dei bisogni dei Clienti, per i quali mette a disposizione professionalità e competenze, attraverso un perfetto gioco di squadra”.

Una partnership, quella con la SSC Napoli che proietta Union Gas e Luce in un contesto internazionale.

“La nostra azienda – aggiunge Pasquale Ponticelli, Marketing Manager di Union Gas e Luce – guarda al futuro e a sempre più ampi orizzonti: proprio per questo siamo orgogliosi di annunciare la prestigiosa partnership con la SSC Napoli, un club amato da milioni di tifosi, oltre che autentico e fiero ambasciatore della nostra ricchezza culturale nel mondo. Nelle prossime due stagioni saremo in prima linea, al fianco della squadra e dei tifosi azzurri per vivere insieme la bellezza dello sport più amato dagli italiani. In ogni momento sapremo supportarli con la giusta carica di energia e di emozioni”.

“Sono felice di accogliere tra i nostri Official Partner – ha dichiarato Alessandro Formisano, l’Head of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli – un’azienda leader di mercato come Union Gas e Luce. Crescita costante e progetti ambiziosi accomunano le nostre vision. Sono certo che questa sponsorship, gestita con la professionalità e le competenze che ci contraddistinguono, sarà ricca di soddisfazioni”.

A proposito di Union Gas e Luce: l’Unione, la forza della nostra Energia

Fondata nel 2005 da una famiglia di imprenditori già attivi nel settore dal 1960, Union Gas e Luce è un’azienda leader nel settore della vendita del gas metano e dell’energia elettrica, che ad oggi copre un’importante fetta di mercato.

Union Gas e Luce offre servizi dedicati a tre tipologie di Clienti: Consumer, Business e Reseller.

Assistenza specializzata e servizi di qualità, offerte su misura, tariffe chiare e trasparenti, sono i punti di forza di un’azienda che ha progetti ambiziosi.

Fonte: sscnapoli.it