TENNIS – Sinner, Agamone e Zeppieri, tris azzurro in semifinale ad Umago

Prosegue senza sosta il magic moment del tennis italiano, anche nel torneo Atp 250 di Umago. L’italo-argentino Agamenone batte facilmente nel derby tricolore Cecchinato per 6-2; 6-1 e sfiderà in semifinale Sinner. L’altoatesino vince per 6-4; 7-6, complicandosi la sfida nel secondo set ma alla fine passa in semifinale. Infine Zeppieri batte 7-5; 6-4 Zapata Miralles e attenderà con ogni probabilità Carlos Alcaraz.

