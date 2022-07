SERIE C FEMMINILE – Geppino Marino ad un passo dal Venezia Fc

In Italia manca ancora tanto dall’inizio dell’attività agonistica, ma le squadre cercano di completare la rosa e in altri casi anche le rispettive panchine. Una di queste è il Venezia Fc, che lo scorso anno se l’è giocata con Trento e Vicenza per la promozione in serie B. Anche quest’anno le ambizioni non mancano, perciò per la panchina del lagunari, come riporta tuttocalciofemminile.com sembrerebbe che il favorito possa essere Geppino Marino. L’ex allenatore di Napoli e Torres prenderebbe il posto di coach Comin. Nei prossimi giorni se ne saprà di più e ritroverebbe anche Giulia Risina, allenata in passata sulla panchina azzurra.

La Redazione