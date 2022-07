SERIE B FEMMINILE – Morreale, Morucci e Manno all’Apulia Trani

A soli sedici anni, esordisce in Serie A con la maglia della Fiorentina Women’s, squadra con la quale vince per due volte il trofeo “Beppe Viola” di Arco di Trento, con la Primavera, e due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, con la Prima Squadra. Disputa un Europeo Under 17 con la nazionale italiana, prima e dopo aver raccolto gettoni con Under 19 e Under 16. Nelle ultime due stagioni all’Empoli Ladies, la centrocampista Marta Morreale, classe 2001, è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Apulia Trani.

Ha conquistato e condiviso con mister Alessandro Pistolesi le due promozioni in massima serie con l’Empoli Ladies. La centrocampista livornese Giada Morucci, classe 1998, al lavoro con l’attuale tecnico biancazzurro fin dai tempi del Castelfranco, ma nelle ultime due stagioni al Ravenna Women insieme a Elena Crespi, è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Apulia Trani.

Ha vinto un campionato cadetto con la Pink Sport Time e, sempre con le biancorosse, ha conquistato lo storico campionato Primavera 2017/2018. Ha accumulato notevole esperienza tra Serie B e Serie A e, parentesi veronese a parte, finora ha vissuto la sua carriera quasi interamente in meridione. Nell’ultima stagione alla Roma Calcio Femminile, Noemi Manno, classe 1998 di Erice, città dove la pallamano ne è protagonista indiscussa, preferisce dribblare e segnare con i piedi piuttosto che con le mani e da oggi può ufficialmente farlo con la maglia dell’Apulia Trani.

Fonte: facebook Apulia Trani femminile