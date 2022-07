SERIE A FEMMINILE – Il Pomigliano piazza il colpo in attacco. Arriva Ana Lucia Martinez

Il Pomigliano femminile era alla ricerca di una punta che potesse far fare il salto di qualità in vista della prossima stagione. Alla fine il club campano ci è riuscito con l’acquisto dalla Sampdoria di Ana Lucia Martinez. La calciatrice del Guatemala in passato ha giocato anche nel Napoli e poi nella Roma femminile, prima di passare al club ligure allenato da Antonio Cincotta. Ecco il comunicato ufficiale: “Un grande ruggito per la nostra nuova PANTERA: Ana Lucía Martínez”.

La Redazione