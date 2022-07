Salomone: “La piazza barese ha preso male la decisione sulla multiproprietà”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Michele Salomone, giornalista.

“Atmosfera a Bari? La piazza ha preso male la decisione della Federazione, basta vedere i Social. È stata una decisione a sorpresa anche l’avvisaglia c’è stata in Calabria con un intervento di Gravina. Parlano di regole che sono cambiate in corso, ma quanti imprenditori investono in regime fiscale e poi se ne trovano in altro e non ci sono ricorsi? Io penso tutto al contenuto che al contenitore: il problema è stato risolto. Padre e figlio non parlano la stessa lingua. Luigi De Laurentiis dice che non hanno deciso ancora chi vendere, mentre il padre dice il contrario. A Repubblica ha detto che al Bari è impedito di andare in Serie A perché c’è il Napoli. Qual è la percezione del tifoso barese? Noi siamo condannati a non sognare la Serie A. Tu, Luigi De Laurentiis, hai dei detto che non potevi investire per questo cappio del 2024 ma a questo punto puoi investire subito. Se investi non sei certo che vieni promosso, ma se non investi sicuro che non vai in A. Questo fa sospettare ai tifosi del Bari che loro non abbiano l’interesse di andare in A. C’è anche il timore che la campagna abbonamenti subisca qualche modifica. Un tifoso mi ha chiesto come richiedere i soldi dell’abbonamento indietro. Qualcuno sospetta che abbiano una trattativa in mano per la cessione di Bari o Napoli, il 2024 poteva essere una data troppo vicina e potrebbero aver informato Gravina di questa situazione”.