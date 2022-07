Rastelli: “Per il 433 Zielinski è duttile, mezzala e trequartista”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimo Rastelli, allenatore ed ex calciatore.

“Nel 433 va meglio Zielinski, che è molto duttile e in fase di possesso da mezzala può diventare trequartista. Può essere un 433 poi in fase di gioco si muovono e chi meglio di Zielinski può interpretare i due ruoli: mezzala in fase difensiva e trequartista offensiva. Chi più di Spalletti può apprezzare pregi e difetti. E’ un ragazzo giovane, questo può essere l’anno della consacrazione, è un giocatore che può far vedere il suo potenziale. Certamente 35-40 mln non sono noccioline. Bisogna capire la volontà dell’allenatore e della società. Napoli più fisico? Ci può stare questo cambiamento. Il mercato condiziona, fa perdere calciatori simbolo e bisogna avere il coraggio di voltare pagina. Il Napoli ha un allenatore molto bravo che riesce a costruire sempre un buon gioco, chiaro che i nuovi innesti devono essere bravi a rientrare dentro nel minor tempo possibile. Simeone sarebbe un ottimo acquisto ma avrà Osimhen davanti, non so se gli può convenire fare l’attaccante di scorta seppur in una grande squadra. Difesa? Il Napoli ha perso uno dei più forti del mondo, Rrahmani ha impiegato un anno per ambientarsi e aveva Koulibaly vicino. Ci vuole tempo”.