Portieri: il preferito da Spalletti è “l’inarrivabile” Kepa

Capitolo portieri. A quanto pare uno dei più “controversi”. Non sarà l’errore in amichevole contro l’Adana a far cambiare i piani del Napoli sul futuro di Meret. Si cerca l’altro. Il preferito è sempre Kepa. Lo spagnolo rappresenta il sogno nel cassetto di Spalletti, ma perché si possa avverare servirà un bello sforzo da parte del giocatore e da parte del suo club di appartenenza. Il Chelsea, infatti, dovrebbe contribuire in parte al pagamento di uno stipendio che si aggira sui 9 milioni di euro: cifra totalmente al di fuori dal budget del Napoli. Le alternative sono sempre quelle: Neto, praticamente messo gentilmente alla porta dal Barcellona e il tedesco dell’Eintracht Francoforte Trapp. Qualora dovesse arrivare uno tra Trapp e Kepa, però, non sarebbe poi così sicura la permanenza di Meret che più volte ribadito al Napoli di voler avere maggiori garanzie dal punto di vista tecnico dopo questi anni passati a fare più da spettatore che da protagonista. In tal caso si potrebbe arrivare anche a Sirigu, indiziato come vice perfetto.

Il Mattino