Petagna-Monza, Simeone e il Napoli attenderanno sviluppi nei prossimi giorni

Il Napoli ha diverse trattative in atto in entrata ma anche in uscita, compreso l’attacco, dove ambo le parti, si è entrato nei momenti decisivi. Come riporta il Corriere dello Sport, Petagna da tempo ha scelto il Monza, anzi sarebbe anche d’accordo al trasferimento. Manca l’accordo tra i club, soprattutto sulla formula. Ad inizio della prossima settimana ci dovrebbe essere la tanto attesa svolta, per capire se davvero l’affare si farà o meno. Attende sviluppi Giovanni Simeone, che da tempo ha l’intesa con la società partenopea, ma attende sviluppi da Monza. In Brianza del resto stanno costruendo una squadra forte e una punta del calibro di “Bulldozer” farebbe comodo.

La Redazione