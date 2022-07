PADEL – Arriva a Napoli, al Rama club. Il circuito nazionale SLAM BY MIN

Sui campi del Rama Club di Napoli va in scena dal 1 al 7 agosto la quarta tappa del Circuito nazionale di tornei Open del tour maschile e femminile di padel organizzato e promosso dalla Federtennis, con alcuni tra i migliori specialisti italiani e con partecipazione internazionale. L’evento fa tappa sui campi della struttura di viale Giochi del Mediterraneo dopo i successi dei primi tornei a Triggiano, a Tolcinasco (Milano), a Rimini. Poi si proseguirà in autunno a Torino e Grosseto prima del Master finale. Le gare in programma sono il Doppio Maschile Open e il Doppio Femminile Open (con conclusione delle sezioni intermedie) e con un montepremi di 12.500 euro per ogni tappa.

Sono già tredici i “prima categoria” al via, tra i quali alcuni dei più forti giocatori di padel in Italia. Si tratta di Brusa, Baez Clemente, Fanti, Perez Cabeza, Di Giovanni, Patinotis, Carrasco, Irriart, Salandro, Sinicopri, Beltrami, Cattaneo, Tinti.

Direttore del torneo sarà Francesco Bellucci, con oltre centro iscritti nelle varie categorie. Saranno assegnati i seguenti punteggi per la classifica generale. Vincitore 80 punti. Finalista 60. Semifinalisti 40. Perdente nei quarti 20. Perdente negli ottavi 16. Perdente ai sedicesimi 13