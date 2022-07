Napoli-Raspadori, c’è da vincere la “resistenza” del Sassuolo

Il Napoli ha ormai messo nel mirino Giacomo Raspadori. Il classe 2000 che piace tanto a Spalletti per la sua duttilità tattica e darebbe quella scintilla in più in zona offensiva. Il calciatore avrebbe anche detto di sì, tentato dal fatto di giocare la Champions, ma c’è un ostacolo. Come riporta il CdS, il Sassuolo sta facendo muro, visto che ha già ceduto Scamacca al West Ham. Ieri in occasione della festa all’addio al calcio di Magnanelli, l’a.d. del club neroverde Giovanni Carnevali ha parlato di Raspadori: “Non abbiamo necessità di vendere, ma sappiamo che Giacomo vorrebbe fare un passo in avanti per il futuro. Il Napoli ce lo ha chiesto, vediamo come finirà”. Come dire che non è obbligatoria la cessione, ma se fosse necessaria nn ci sarebbe una difesa estrema.

La Redazione