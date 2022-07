Monfrecola: “Kvaratskhelia sta acquistando fiducia, Mertens ha dato priorità al Napoli”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Alessandro Monfrecola, intermediario, elogiando Kvaratskhelia e ha parlato anche del futuro di Mertens: “Kvaratskhelia sta acquistano fiducia, l’abbiamo visto nelle amichevoli. A parte il georgiano di cose positive ne ho viste tante. Mertens in contatto con il Messico? Un po’ di tempo fa gli ho proposto di andare in Messico, avevo il mandato di squadre fortissime che potevano offrire 4 o 5 milioni. Lui era poco propenso, è innamorato del Napoli ed è sempre stato restio a parlare di alternative alla squadra azzurra. Ora la situazione è cambiata, però la pista messicana l’ho abbandonata perché queste squadre hanno comprato altri calciatori. È stata una sua scelta. Poteva andare in Messico a prendersi 5 milioni ma ama Napoli, come Lozano, e ha dato priorità ai colori azzurri“.