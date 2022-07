Monfrecola (Ag. Fifa): “Lozano liberato da due presenze ingombranti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente FIFA: “In Messico tutti pensavano Lozano potesse rientrare più tardi, ha fatto un recupero lampo. Lo conosco fin da bambino, è un giocatore completo sia a destra che sinistra. L’unica cosa che influiva forse in maniera negativa era la presenza di giocatori come Insigne e Mertens. L’assenza di due giocatori di grande personalità come loro può liberarne le qualità di Lozano, ma non perché non fossero amici. Kvaratskhelia è un ottimo assist-man e con Lozano a destra si potrebbe riproporre l’asse Insigne-Callejon. È presto per dirlo, però, perché potrebbe giocare anche Lozano a sinistra. Deciderà il mister per quanto riguarda la formazione migliore da mettere in campo. Attualmente Lozano è l’uomo copertina dei Mondiali per il Messico. Adesso la sensazione è che possa diventarlo anche per il Napoli. Merito all’allenatore che lo ha sempre fatto giocare e alla dirigenza che gli ha saputo dare fiducia. Mertens in Messico? Non me lo aspetto. Inizialmente me ne stavo occupando, però il giocatore ha sempre manifestato un amore incondizionato per il Napoli escludendo ogni meta. Ora sono cambiati i tempi, però lui sembra volere anche in Europa. Non ci sono club che offrono 4-5 come in Messico ma almeno starebbe vicino alla famiglia e ritiene di essere ancora competitivo per il calcio europeo”.