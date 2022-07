Domenico Maietta, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di 1 Station Radio, alla trasmissione “1 Football Club”.

Come vedi la difesa del Napoli dopo la partenza di Koulibaly? Quanto sarà difficile ambientarsi per Ostigard e Kim? “La piazza di Napoli è sempre esigente, piovono spesso critiche pesanti. Per i nuovi arrivati sarà importante ambientarsi ed apprendere gli schemi di Spalletti. La partenza di Koulibaly ha avuto le sue ripercussioni, ma il Napoli può comunque contare su Juan Jesus e Rrahmani. Bisogna anche analizzare le future prestazioni di Kim, che assomiglia ad un calciatore di MMA”.

Parere sulle difficoltà riscontrate dai giovani italiani ad emergere? “Nei settori giovanili ci sono diversi calciatori stranieri: già soltanto per questo è più complicato per gli italiani riuscire ad emergere. Inoltre, le big di Serie A non concedono ai giovani talenti la chance di giocare in prima squadra e la possibilità di sbagliare. Forse le uniche squadre che fanno eccezione sono l’Empoli e l’Atalanta. Ma al giorno d’oggi si fa sempre più fatica, dunque, a trovare giocatori italiani emergenti”.