Lucariello: “Si colpevolizza Meret, ma è la difesa il problema”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianfranco Lucariello, giornalista.

“Zielinski va ceduto? Domanda che giriamo al presidente che però ha già risposto. Se questa offerta si materializza evidentemente faranno il pacchetto regalo e lo portano in Inghilterra. Spalletti lo ritiene importante, lo ha fatto giocare l’anno scorso anche quando non si reggeva in piedi, anche se ha detto che la prossima stagione inizierà con il 433 ma vedremo. C’è da vedere poi chi arriverà. Il Napoli si è indebolito? Sulla carta è tutto più semplice, poi sul campo si complica. Dobbiamo fare delle verifiche con grande attenzione, certo che la squadra è cambiata negli elementi e nella mentalità. Nelle due amichevoli abbiamo visto qualcosa e c’è da lavorare. Kvaratskhelia si vede che ha numeri importanti e abbiamo visto bei dialoghi con Osimhen, ma tutto va rivisto e ci vuole tempo. Serve un po’ di estro? Ci sono già elementi che porteranno novità: il georgiano è un ragazzo ben formato ma bisogna riassestare tutto. Si parla di Simeone, che è un centravanti e che fa bei movimenti, ma giocherà con Osimhen o sarà il sostituto? Il problema è la difesa, tutte le responsabilità sono state scaricate su Meret ma sul primo rigore si è trovato Balotelli addosso. Mi domando: i difensori dove stavano? Si parla dell’attacco ma la difesa si deve sistemare. Distanza tra società e De Laurentiis? Tutto questo l’ha voluto il presidente, non si discute tanto sulla rivoluzione perché è una cosa che ci sta, succede nel calcio. Il problema vero e proprio l’abbiamo visto nell’ultima intervista: il patron era tutto zucchero e miele con i tifosi, ma ha dimenticato tutto quello che aveva detto prima? Quando apre la bocca deve pensare, le parole lasciano un segno: è un fatto di rapporto tra presidente e tifoseria”.