L’immenso amore di Kat per Napoli “My heart” e fa la Dj in maglia zzurra

«My heart» scrive Kat sui social postando le immagini dello scenario da Palazzo Donn’Anna, la dimora di Dries Mertens che potrebbe essere ancora loro per qualche mese (i due sono innamorati della città) nonostante le strade col Napoli si siano ormai separate e il futuro potrebbe condurli altrove, in un’altra città, in un altro paese. L’attaccante belga è tornato a casa, è stato intravisto mercoledì all’aeroporto e poi sul terrazzo accanto alla moglie e al figlio Ciro appena tornati a Napoli mentre si godevano il panorama al tramonto. De Laurentiis pochi giorni fa ha ufficializzato l’addio di Mertens che non ha accettato la proposta annuale da 2,4 milioni per restare. Nessuna intesa tra i due e ora il belga valuta diverse proposte soprattutto dall’estero ma ascolta anche interessi italiani. Si è preso ancora qualche settimana di tempo per decidere, non ha fretta di scegliere la sua prossima destinazione e non ha fretta neppure di salutare i suoi tifosi. Sui social è stata proprio Kat domenica sera a postare una foto impegnata a divertirsi da dj al Tomorrowland con la maglia del Napoli (e la scritta «L’amore della mia vita» in riferimento alla città, alla squadra, a quest’esperienza che li ha cambiati). Mertens temporeggia, ancora nessun accenno – sui social – alla fine della sua avventura azzurra dopo nove stagioni e 148 gol.

Fonte: CdS