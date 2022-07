L’attacco azzurro e le grandi manovre: Simeone o Raspadori

Con Petagna sempre più vicino al Monza, continuano l e grandi manovre dell’attacco. Il Napoli si muove e adesso è arrivato il momento di accogliere un nuovo bomber. Inutile girarci troppo attorno. I giocatori più vicini sono due: Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Profili diversi, operazioni diverse. Su Simeone il Napoli si sta muovendo da tempo. Il Verona ha fissato il prezzo intorno ai 20 milioni, cifra che il Napoli è pronta a versare non appena si sbloccherà la situazione Petagna. Il Cholito è potenzialmente perfetto per fare l’alterego di Victor nel 4-3-3 come punta centrale, ma sarebbe utile un tipo di giocatore capace di cambiare la squadra anche a partita in corso. Per questo motivo le quotazioni di Giacomo Raspadori sono in continua ascesa. Il club emiliano non scende sotto i 30 milioni come richiesta, ma a pesare di più potrebbe essere la volontà del giocatore. Spalletti sarebbe l’allenatore ideale con il quale crescere e il Napoli diventerebbe la vetrina giusta per iniziare ad assaggiare i campi d’Europa anche con il club e non solo con la Nazionale. Insomma, in un colpo solo sarebbero felici in tanti: Raspadori, Spalletti, il Napoli e pure Mancini.

Il Mattino