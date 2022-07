La parola alla difesa: Kim ed Olivera osservati speciali

La difesa – I due schiaffi presi in pieno volto dall’Adana fanno ancora male. È vero, trattasi di allenamento, ma a nessuno piace prendere gol. Ecco perché ieri, durante l’allenamento pomeridiano Spalletti ha riproposto in partitella la stessa linea difensiva: Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Mario Rui. Sotto la lente di ingrandimento ovviamente i nuovi arrivati. Quello di ieri è stato il primo giorno di scuola per Kim. Spalletti lo ha messo subito al fianco di Juan Jesus, il vecchio saggio che dovrà fargli da chioccia durante questo primo apprendistato. Poi, però, Kim dovrà iniziare a camminare da solo, anzi dovrà essere il leader della difesa. Ostigard era stato tra i migliori contro l’Adana, salvo poi complicarsi la vita innescando l’azione che ha portato al primo rigore dei turchi. Al momento sia lui che Kim viaggiano a una velocità inferiore rispetto ai due «senatori» Rrahmani e Juan Jesus. Contro il Mallorca domenica sera, il coreano potrà fare il suo esordio in azzurro e quello sarà il primo banco di prova. Tra gli osservati speciali anche Olivera, l’altro difensore finito in fretta sul banco degli imputati dopo il pareggio con l’Adana. Come per Ostigard ha ancora l’alibi del tempo. I margini di crescita sembrano esserci, ora starà a lui dimostrare di poter essere un reale antagonista di Mario Rui per una maglia da titolare.

