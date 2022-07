La Dinamo Kiev elimina il Fenerbahce e i tifosi inneggiano a Putin: la Uefa apre un’inchiesta

La vittoria della Dinamo Kiev non è stata accolta bene dai tifosi del Fenerbahçe , che a fine gare hanno intonato cori inneggiando a Vladimir Putin, causando lo sdegno non solo dell’ambasciatore ucraino in Turchia, ma anche di molti connazionali turchi che sui social network hanno bollato il gesto come “vergognoso“. “Il calcio è un gioco leale. La Dinamo Kyiv è stata più forte. È molto triste sentire dai tifosi del Fenerbahçe parole che sostengono l’assassino e l’aggressore che sta bombardando il nostro Paese. Sono grato all’amichevole popolo turco per il loro sostegno all’Ucraina e per i loro commenti sulle azioni inappropriate dei tifosi“, lo sfogo di Vasyl Bodnar, ambasciatore ucraino in Turchia, su Twitter. La Uefa ha aperto un’inchiesta, mentre il tecnico della squadra ucraina, Lucescu, ha commentato così i fatti in un’intervista televisiva: “Tutto ha funzionato secondo i nostri piani e abbiamo vinto. Ma non abbiamo tenuto conto dei tifosi. Non mi aspettavo slogan del genere. Che peccato“.

Fonte: ansa.it