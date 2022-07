Kim si presenta mandando KO Osimhen: solo tanto spavento e ghiaccio

Per presentarsi al suo primo allenamento davanti a un migliaio di tifosi entusiasti Kim Min-jae ha scelto di mostrare subito che non guarda in faccia a nessuno, nemmeno in allenamento: 1,90 m di altezza per 90 chili di muscolo, Osimhen è stato travolto da “The Monster” e ha ricevuto un bel pestone. Per fortuna di entrambi, e anche dei tifosi, solo tanto spavento, ghiaccio, mezz’ora fuori e poi il ritorno in campo del nigeriano che, per far capire che non se l’era presa, ha abbracciato Kim, quasi a volerlo rassicurare che non aveva fatto un disastro al suo primo giorno partenopeo. Un abbraccio accolto dagli appalusi dei tifosi. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino…

Fonte: Corriere dello Sport