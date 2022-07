Jorginho: “Koulibaly? L’ho chiamato per convincerlo, gli ho detto che volevo giocare di nuovo insieme”

Jorginho, ex centrocampista del Napoli, ora al Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa l’arrivo di Kalidou Koulibaly. “Credo che quello di Koulibaly sia stato un acquisto molto positivo per il club. Non è solo un giocatore forte, questo lo sappiamo tutti, ma ci aiuterà non solo in campo ma anche negli spogliatoi. Durante la trattativa, quando non si sapeva se sarebbe venuto a Londra o meno, gli ho scritto un paio di volte e l’ho chiamato per provare a convincerlo.

Gli ho detto che volevo giocare di nuovo insieme, abbiamo scherzato un po’. Stavo davvero sperando che si concretizzasse la trattativa e sono molto felice che sia successo”.