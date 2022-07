Imparato, giorn.: “Zielinski ha dato quello che poteva e con una buona offerta può partire”

Gaetano Imparato, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Quest’anno penso che Osimhen rimanga, l’anno prossimo non credo anche perché avrà due anni di contratto. Lozano, dopo la morte di Raiola, ha scelto un’agenzia inglese e sapendo che ama la Premier League potrebbe cercare l’approdo in Inghilterra. Secondo me, il Napoli è ancora al 40%. Il 433 che sta plasmando Spalletti può aiutare gli esterni, il 4231 ricordiamo che ha penalizzato Insigne e Politano. Con il 433 Lozano può essere ancora più incisivo. Silenzio di Mertens? Non dico che sia un silenzio furbo, ma intelligente. In questo momento potrebbe girarsi tutto come un boomerang, ogni parola è terreno minato. Vediamo cosa succede, qualcuno spera che ci sia un ribaltone ma secondo me molto dipenderà dal mercato in avanti. Fino a qualche giorno fa sembrava che stavamo per prendere le misure della maglia di Deulofeu e invece non è arrivato. Zielinski? Va bene tirarsi i capelli per Insigne, Koulibaly e Mertens ma non può essere sempre così. Il calcio è mercato, Zielinski ha dato quello che poteva e con una buona offerta può partire”.