Il Tottenham apre al Napoli per Lo Celso. Le ultime su Zielinski e Fabian

Il mercato del Napoli non è ancora terminato, anzi potrebbe riservare ancora qualche sorpresa in entrata e in uscita. A centrocampo ad esempio si guarda già altrove in caso di qualche partenza nella linea mediana. Secondo il Corriere dello Sport, non è un mistero che piace Giovanni Lo Celso, argentino ex Villarreal, ora al Tottenham. Il costo è sui 22 milioni, ma il club londinese sarebbe anche disposto a cederlo con la formula del prestito. In uscita il West Ham vuole Zielinski e Fabian Ruiz. Sul centrocampista polacco ci sarebbe l’accordo ormai ad un passo con il club azzurro, ma non è convinto il polacco che vorrebbe anche un ingaggio alto. Per quanto riguarda lo spagnolo no secco verso gli “hummers”, ma anche alla proposta di rinnovo del Napoli. Insomma non sarà semplice trovare una soluzione per la linea mediana, però si pensa a Lo Celso, senza dimenticare anche Barak.

La Redazione